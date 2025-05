Chi lo conosce sa com è andata a finire nei cruciverba: la soluzione è Esito

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi lo conosce sa com è andata a finire

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi lo conosce sa com è andata a finire' è 'Esito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESITO

Curiosità e Significato di "Esito"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Esito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La parola esito si riferisce al risultato o alla conclusione di un evento o di una situazione. Indica ciò che si verifica alla fine di un processo, e chi è a conoscenza degli eventi passati può raccontare come si è giunti a quel risultato finale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chi la conosce sa come si faLo è chi sa il fat­to suoChi è buono non lo sa fareLo dice chi non saLo dimostra chi sa perdere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Esito

Hai trovato la definizione "Chi lo conosce sa com è andata a finire" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D S O O I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLIDO" SOLIDO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.