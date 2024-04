La Soluzione ♚ Artistica incisione in legno La definizione e la soluzione di 8 lettere: Artistica incisione in legno. INTAGLIO - INTARSIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Artistica incisione in legno: L'intaglio è l'attività che consiste nel rimuovere, mediante l'utilizzo di appositi strumenti come le sgorbie o i bulini, materia principalmente dal legno ma anche fa da pietra, metalli e pietre dure, al fine di ornare oggetti e arredi o di creare opere d'arte. Oltre alla realizzazione di opere scultoree in legno l'intaglio è comunemente utilizzato nella xilografia, intaglio su legno per ottenere matrici di stampa, e nella glittica, intaglio su gemme e pietre dure. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'intaglio è l'attività che consiste nel rimuovere, mediante l'utilizzo di appositi strumenti come le sgorbie o i bulini, materia principalmente dal legno ma anche fa da pietra, metalli e pietre dure, al fine di ornare oggetti e arredi o di creare opere d'arte. Oltre alla realizzazione di opere scultoree in legno l'intaglio è comunemente utilizzato nella xilografia, intaglio su legno per ottenere matrici di stampa, e nella glittica, intaglio su gemme e pietre dure. intaglio ( approfondimento) m (pl.: intagli) (arte) rimozione di materia da altra materia per ricavarne un'opera d'arte Voce verbale intaglio participio presente di intagliare Sillabazione in | tà | glio Pronuncia IPA: /in'tao/ Etimologia / Derivazione deriva da intagliare Sinonimi incisione, intarsio

taglio

(meccanica) solco, incavo Termini correlati intagliare, intagliatore Altre Definizioni con intaglio; artistica; incisione; legno; La corrente artistica di Tzara in breve; Una coppia artistica; Mangiano legno; Mosaico di legno; Alberi dal bianco legno pregiato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Artistica incisione in legno

INTAGLIO

I

N

T

A

G

L

I

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Artistica incisione in legno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.