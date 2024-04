La Soluzione ♚ Si consulta per cucinare La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si consulta per cucinare. RICETTARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si consulta per cucinare: Un ricettario è una raccolta di ricette. Il significato più comune è legato alla culinaria, ma non mancano, soprattutto nel campo dei mestieri e delle arti del Medioevo, ricettari medici e tecnici. In ogni caso le ricette, sebbene spesso ordinate per argomenti, sono presentate in un ordine più o meno casuale, quindi si tratta di testi "composti" o miscellanei. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un ricettario è una raccolta di ricette. Il significato più comune è legato alla culinaria, ma non mancano, soprattutto nel campo dei mestieri e delle arti del Medioevo, ricettari medici e tecnici. In ogni caso le ricette, sebbene spesso ordinate per argomenti, sono presentate in un ordine più o meno casuale, quindi si tratta di testi "composti" o miscellanei. ricettario ( approfondimento) m sing (pl.: ricettari) (gastronomia) raccolta di ricette alimentari il ricettario è pieno di nuove ricette che non conoscevo (medicina) (farmacologia) raccolta di prescrizioni terapeutiche Sillabazione ri | cet | tà | rio Pronuncia IPA: /ritet'tarjo Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con ricettario; consulta; cucinare; La consulta il turista; Lo consulta l agente di Borsa; Lo consulta chi viaggia in treno; Una delle cento maniere di cucinare un uovo; Modo di cucinare l uovo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si consulta per cucinare

RICETTARIO

