La Soluzione ♚ Viggo popolare attore

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Viggo popolare attore. MORTENSEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Viggo popolare attore: Viggo Peter Mortensen Jr. (New York, 20 ottobre 1958) è un attore, poeta, fotografo, pittore, musicista e regista statunitense. Famoso per il ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli, si è distinto anche per la sua importante collaborazione con il regista David Cronenberg, per il quale ha recitato in quattro film: A History of Violence, La promessa dell'assassino, A Dangerous Method e Crimes of the Future. Tra gli altri film in cui ha recitato vi sono Witness - Il testimone, Carlito's Way, Soldato Jane, Appaloosa e The Road. Ha ricevuto tre candidature al Premio Oscar al miglior attore: nel 2008 per La promessa ...

Altre Definizioni con mortensen; viggo; popolare; attore;