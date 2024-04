La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una sfilza di improperi. SEQUELA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un sequel (pronunciato come /'sikw()l/, italianizzato come /'sikwel/) o seguito è un'opera che prosegue la storia narrata in un'altra opera. Il termine sequel, nato in lingua inglese nel XX secolo, si applica al contesto cinematografico, videoludico, fumettistico, teatrale, letterario e musicale.

sequela ( approfondimento) f sing (pl.: sequele)

il succedersi di più cose una appresso all'altra, specialmente se spiacevoli, avverse o negative (diritto) facoltà attribuita al titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, servitù, pegno, ipoteca) di far valere il proprio diritto anche se il bene che ne è oggetto è in possesso di altri.

Sillabazione

se | què | la

Pronuncia

IPA: /se'kwla/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo sequela cioè "successione, seguito", derivato a sua volta da sequi ossia " seguire"

Sinonimi

successione, serie, sequenza, catena, fila, sfilza, trafila, concatenazione