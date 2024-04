La Soluzione ♚ L uccelletto spazzacamino La definizione e la soluzione di 9 lettere: L uccelletto spazzacamino. CODIROSSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L uccelletto spazzacamino: Il codirosso (Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)) è un piccolo uccello passeriforme in passato classificato nella famiglia dei Turdidi, attualmente attribuito alla famiglia Muscicapidae. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il codirosso (Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)) è un piccolo uccello passeriforme in passato classificato nella famiglia dei Turdidi, attualmente attribuito alla famiglia Muscicapidae. codirosso ( approfondimento) m sing (pl.: codirossi) (zoologia) , (ornitologia) Uccelletto canoro dei passeriformi, denominato per la sua coda rossa. Nome comune (codirosso ) attestato dal 1481, nome tecnico: Phoenicurus ochruros Sillabazione co | di | rós | so Pronuncia IPA: /kodi'rosso/ Etimologia / Derivazione formato da coda e rosso Citazione Parole derivate codirossone Termini correlati pettirosso, rosso, robore, coda. Iperonimi animale, vertebrato, uccello, neornite, neognato, passeriforme, turdide Altre Definizioni con codirosso; uccelletto; spazzacamino; L uccelletto che può essere spazzacamino; Un uccelletto di palude con becco e zampe sottili; L uccelletto in una popolare canzone di Baglioni; Uccelletto che canta tutto l anno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L uccelletto spazzacamino

CODIROSSO

C

O

D

I

R

O

S

S

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'L uccelletto spazzacamino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.