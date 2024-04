La definizione e la soluzione di 12 lettere: Vi è la tomba di Puccini. TORRE DEL LAGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Torre del Lago Puccini, anche conosciuta semplicemente come Torre del Lago, è una frazione di Viareggio, in provincia di Lucca. Il suo territorio è un attivo centro industriale e culturale, popolato da circa 12 000 abitanti; noto per ospitare la casa del compositore Giacomo Puccini, il Festival Puccini, la floricultura, e quando il comune di Viareggio era suddiviso in circoscrizioni di decentramento, corrispondeva a quello della Circoscrizione 1. Fa parte del territorio della Piana di Lucca insieme a Viareggio.

acclive m sing / f sing





(letterario) contrapposto a declive, di luogo, sentiero, terreno, paesaggio ecc. che, dal punto di vista di chi osserva, asseconda o si inerpica lungo salite più o meno ripide; ascendente, erto Le ampie vie di Milano, in quel modesto dilatarsi delle idee nel colloquio, m’apparivano più ampie; i palagi più palagi, e la luce dell’alto versarsi così amena sugli uguali prospetti della città come nella libera scena d’ acclive e variata campagna (Niccolò Tommaseo, Antonio Rosmini)

(Niccolò Tommaseo, Antonio Rosmini) La più alta e maestosa torre del Castello di Musso quella si era che sorgeva nel Forte di Gian Giacomo, posto, come dicemmo, nella parte più eminente di esso; elevata dominatrice di tutte le merlate mura dell'acclive Fortezza, potevasi propriamente ad essa sola applicare il nome di vedetta del lago. (Giambattista Bazzoni, Rupe del falco o La guerra di Musso)

Sillabazione

ac | clì | ve

Etimologia / Derivazione

dal latino acclivis, equivalente ad acclivus, composto di ad "a" e di clivus "pendio"

Contrari

declive

Termini correlati