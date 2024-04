La Soluzione ♚ Tagliano nei rasoi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Tagliano nei rasoi. LAMETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tagliano nei rasoi: Lamette è un brano della cantante pop rock veneta Donatella Rettore, pubblicato in formato 45 giri nel 1982, su etichetta Ariston. Il brano è contenuto nel 33 giri Kamikaze Rock 'n' Roll Suicide, pubblicato nello stesso anno. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Lamette è un brano della cantante pop rock veneta Donatella Rettore, pubblicato in formato 45 giri nel 1982, su etichetta Ariston. Il brano è contenuto nel 33 giri Kamikaze Rock 'n' Roll Suicide, pubblicato nello stesso anno. radere (vai alla coniugazione) tagliare alla radice; eliminare; ripulire; raschiare a fondo; distruggere radere al suolo Sillabazione rà | de | re Etimologia / Derivazione latino radere Sinonimi rasare, sbarbare, depilare

(di animali) tosare

tosare ( senso figurato ) rasentare, sfiorare, lambire

rasentare, sfiorare, lambire (al suolo)atterrare, demolire, abbattere, distruggere, smantellare, spianare Contrari costruire, edificare, erigere

Proverbi e modi di dire radere al suolo: buttare giù in maniera totale Altre Definizioni con lamette; tagliano; rasoi; Tagliano in faccia; Tagliano i meridiani; Si tagliano arrivando;

