La Soluzione ♚ Si segue percorrendola La definizione e la soluzione di 3 lettere: Si segue percorrendola. VIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si segue percorrendola: Avverbio Significato e Curiosità su via allontanarsi da un posto egli andò via (raro) (senso figurato) in modo accessorio via e-mail (familiare) cambiamento di abitazione Via lei! Ma neanche per sogno! Interiezione via (per incitare) coraggio!, animo! (come segnale di partenza) parti!, partite! Sostantivo via ( citazioni) f sing (pl.: vie) l'inizio di qualcosa abbiamo dato il via alla nostra storia d'amore ormai dall'eternità impervio percorso alpinistico per scalare una vetta aprire una nuova via lungo la parete (architettura) (ingegneria) striscia di terreno, battuto o pavimentato, tracciato per collegare luoghi diversi e percorsa da pedoni o veicoli Sillabazione vì | a Pronuncia IPA: /'via/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione (avverbio) dal latino via; (sostantivo) dal latino via affine a vehere ossia "trasportare" Citazione Sinonimi (avverbio) altrove, fuori, lontano

altrove, fuori, lontano (sostantivo) arteria, carreggiata, corso, strada, viale, vicolo, viottolo

arteria, carreggiata, corso, strada, viale, vicolo, viottolo accesso, apertura, ingresso passaggio, passo, pista sentiero, transito, uscita, varco

cammino, direzione, distanza, itinerario percorso, tragitto, tratto, viaggio

volta

( senso figurato ) accorgimento, canale, espediente, maniera, metodo, mezzo, modo, possibilità, procedimento,sistema, soluzione, sotterfugio, strumento, tramite

accorgimento, canale, espediente, maniera, metodo, mezzo, modo, possibilità, procedimento,sistema, soluzione, sotterfugio, strumento, tramite ( senso figurato ) attività, carriera, missione, professione

attività, carriera, missione, professione ( marina ) ( raro ) rotta

rotta ( senso figurato ) comportamento, condotta

comportamento, condotta ( senso figurato ) carriera, orientamento professionale, vocazione

carriera, orientamento professionale, vocazione ( senso figurato ) parte, lato

parte, lato ( anatomia ) , ( medicina ) canale, dotto, condotto

, canale, dotto, condotto (nelle enumerazioni) eccetera, e così di seguito

eccetera, e così di seguito partenza, inizio, avvio, start Contrari (sostantivo) traguardo, arrivo, fine Parole derivate filovia, filoviario, retrovia, sviare, trivio, viabilità, viatico, viavai Proverbi e modi di dire e così via

per via di

partire prima del via

