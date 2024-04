La Soluzione ♚ Ci si sdraia per abbronzarsi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ci si sdraia per abbronzarsi. LETTINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ci si sdraia per abbronzarsi: Un lettino, o letto infantile o letto per l'infanzia, è un complemento d'arredo necessario per il riposo di neonati e bambini. I lettini sono progettati per contenere un bambino già in grado di camminare da sé: il suo utilizzo è di solito immediatamente successivo alla culla. Il design del lettino impedisce al bambino di uscire o incastrare accidentalmente delle parti del corpo alla struttura. I letti infantili sono comunemente utilizzati nei paesi assorbiti dall'occidentalizzazione, impiegati dalla maggioranza dei genitori come alternativa alla condivisione di un letto o per cultura. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un lettino, o letto infantile o letto per l'infanzia, è un complemento d'arredo necessario per il riposo di neonati e bambini. I lettini sono progettati per contenere un bambino già in grado di camminare da sé: il suo utilizzo è di solito immediatamente successivo alla culla. Il design del lettino impedisce al bambino di uscire o incastrare accidentalmente delle parti del corpo alla struttura. I letti infantili sono comunemente utilizzati nei paesi assorbiti dall'occidentalizzazione, impiegati dalla maggioranza dei genitori come alternativa alla condivisione di un letto o per cultura. lettini m plurale di lettino Sillabazione let | tì | ni Etimologia / Derivazione vedi lettino Altre Definizioni con lettino; sdraia; abbronzarsi; Ci vuole per abbronzarsi; Cerca altre soluzioni cruciverba

LETTINO

La risposta verificata di 7 lettere per risolvere 'Ci si sdraia per abbronzarsi' è LETTINO.