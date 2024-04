La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo scrittore di Fontamara. SILONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Ignazio Silone, pseudonimo di Secondino Tranquilli (Pescina, 1º maggio 1900 – Ginevra, 22 agosto 1978), è stato uno scrittore, giornalista, politico, saggista e drammaturgo italiano. Annoverato tra gli intellettuali italiani più conosciuti e letti in Europa e nel mondo, il suo romanzo più celebre, Fontamara, emblematico per la denuncia della condizione di povertà, ingiustizia e oppressione sociale delle classi subalterne, è stato tradotto in innumerevoli lingue; tra il 1946 e il 1963 ha ricevuto ben dieci candidature al premio Nobel per la letteratura. Per molti anni esule antifascista all'estero, ha partecipato attivamente e in varie fasi ...

idea ( approfondimento) f sing (pl.: idee)

(filosofia) rappresentazione di qualcosa che esiste soltanto nella mente Platone riteneva che le idee esistessero realmente nel mondo extraterreno, e che gli oggetti sensibili fossero solo una loro imitazione (per estensione) colpo di genio hai avuto un'idea strabiliante! (gergale) obiettivo, opinione, decisione ...e va beh, si può cambiare idea

la mia idea era quella di arrivare primo

non farti strane idee (per estensione) giudizio personale su qualcuno o qualcosa, basato su fattori soggettivi non mi sono ancora fatto un'idea su quella persona (senso figurato) invenzione industriale, innovazione tecnologica, artistica, filosofica etc. che rappresenta un elemento di novità rispetto a ciò che esisteva e/o era comunemente accettato in precedenza il fatto per cui molti accettano una nuova idea , purché sia veritiera e corretta, è una cosa molto preziosa

Voce verbale

idea

terza persona singolare dell'indicativo presente di ideare seconda persona singolare dell'imperativo presente di ideare

Sillabazione

i | dè | a

Pronuncia

IPA: /i'da/

Etimologia / Derivazione

dal greco antico da, ossia "aspetto, forma, apparenza", dalla radice di de ovvero "vedere"

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) (risultato del pensiero) cognizione, concetto, elucubrazione, essenza, fantasia, illazione, immagine, nozione, pensiero, riflessione, stimolo

cognizione, concetto, elucubrazione, essenza, fantasia, illazione, immagine, nozione, pensiero, riflessione, stimolo (risultato di una riflessione) avviso convincimento convinzione credenza, credo, criterio dottrina,fede, ideale, ideologia, opinione, parere, persuasione, posizione, principio,punto di vista, visione

avviso convincimento convinzione credenza, credo, criterio dottrina,fede, ideale, ideologia, opinione, parere, persuasione, posizione, principio,punto di vista, visione ( filosofia ) costruzione

costruzione (percezione, vana, suggestiva) fantasia,fantasticheria, fisimafissazione, illazione, illusione, impressione, mania, preconcetto, pregiudizio, presentimento, sensazione, sogno, sospetto, utopia

fantasia,fantasticheria, fisimafissazione, illazione, illusione, impressione, mania, preconcetto, pregiudizio, presentimento, sensazione, sogno, sospetto, utopia per il futuro) disegno, iniziativa, intenzione, ispirazione,obiettivo, piano, progetto, proponimento, proposito

disegno, iniziativa, intenzione, ispirazione,obiettivo, piano, progetto, proponimento, proposito ( senso figurato ) pizzico, poco, tantino

pizzico, poco, tantino ideale, modello, archetipo

(di politica, economia) , giudizio, teoria,, supposizione, congettura, ;

, giudizio, teoria,, supposizione, congettura, ; (di libro, scritto) spunto, ispirazione

spunto, ispirazione (in un processo creativo, inventivo) intuizione, invenzione, creazione,folgorazione, illuminazione, ispirazione, lampo di genio

intuizione, invenzione, creazione,folgorazione, illuminazione, ispirazione, lampo di genio ( per estensione ) trovata, pensata

trovata, pensata espediente

prospettiva

( senso figurato ) pallino

pallino apparenza, impressione, somiglianza, analogia

((terza persona singolare dell'indicativo presente di ideare) pensa, immagina, concepisce, studia, progetta, architetta, inventa, crea, escogita

pensa, immagina, concepisce, studia, progetta, architetta, inventa, crea, escogita teorizza, ipotizza

Contrari

(sostantivo) oggetto

oggetto realtà

( senso figurato ) molto, sacco

molto, sacco (terza persona singolare dell'indicativo presente di ideare) fa, concretizza, realizza, attua

fa, concretizza, realizza, attua ( filosofia ) forma

forma giudizio, avviso

scopo, aspirazione, desiderio, sogno

proponimento, intenzione, intendimento

(di una dottrina, di un movimento ecc.) sostanza, contenuto, fondamento, nocciolo, nucleo;

sostanza, contenuto, fondamento, nocciolo, nucleo; (di un libro, di un film ecc.) filo conduttore

Contrari

realtà, azione, fenomeno

Parole derivate

ideare, ideazione, ideale

Termini correlati

schizzo, abbozzo

verità

Alterati

( diminutivo ) ideina

ideina (accrescitivo) ideona

Proverbi e modi di dire

accarezzare un'idea: desiderare di realizzare