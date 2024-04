La definizione e la soluzione di 5 lettere: Rettile strisciante. SERPE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I Serpenti (oppure ofidi) sono indicati comunemente come i rettili squamati appartenenti al sottordine Serpentes (o Ophidia; Linnaeus, 1758). La filogenesi dei serpenti è collegata strettamente a quella delle lucertole, nome comune dei rettili appartenenti al sottordine Sauria, con cui costituiscono l'ordine Squamata. Nelle zone temperate quando arriva l'inverno i serpenti, inadatti a vivere in un clima freddo, si abbandonano a una sorta di coma letargico fino alla fine della stagione fredda. Secondo un'analisi statistica di ScienceAlert del 28 febbraio 2018, dal titolo "Deadliest creatures worldwide by annual number of human deaths as of ...

serpe f sing (pl.: serpi)

(zoologia) , (erpetologia) serpente (senso figurato) (spregiativo) di individuo che fa macchinazioni, che trama plurale di serpa

Sillabazione

sèr | pe

Pronuncia

IPA: /'srpe/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino serpens

Sinonimi

biscia, serpente

(senso figurato) serpente, vipera, diavolo, demonio, strega, megera, traditore, ipocrita, infido

Contrari

(senso figurato) angelo, santo

Parole derivate