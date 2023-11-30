Precedette il giurassico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Precedette il giurassico' è 'Trias'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIAS

ALTRE SOLUZIONI: TRIASSICO

Perché la soluzione è Trias? La Triassico è il periodo geologico che si colloca tra il Cambriano e il Giurassico, segnando la fase che lo precede. Durante questa epoca, si verificò la nascita di molte specie di rettili e piante, contribuendo alla formazione di ambienti diversi e complessi. La sua importanza risiede nel fatto che ha rappresentato il primo grande periodo di evoluzione dei vertebrati terrestri e marini, ponendo le basi per gli sviluppi successivi. La Triassico si distingue come un'epoca fondamentale nella storia della Terra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Precedette il giurassico". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Precedette il giurassico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trias

In presenza della definizione "Precedette il giurassico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Precedette il giurassico" conferma che la soluzione 'Trias' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trias

T Torino R Roma I Imola A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Precedette il giurassico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trias' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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