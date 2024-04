La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un pratico detergente per la doccia. BAGNOSCHIUMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Henkel AG& Co KGaA (dove KGaA sta per Kommanditgesellschaft auf Aktien o società in accomandita per azioni ed è quindi equivalente a SApA) è un'azienda chimica tedesca, con sede a Düsseldorf e 125 rappresentanze in altrettanti Paesi. L'azienda si compone di tre settori operanti in tre aree strategiche: home care (prodotti casalinghi, come detersivi per il bucato e per i piatti), personal care (prodotti per l'igiene personale come shampoo, dentifricio, tintura per capelli e bagnoschiuma), e Adhesives, Sealants & Surface Treatment (adesivi, sigillanti e prodotti per il trattamento delle superfici).

bagnoschiuma ( approfondimento) m inv

(chimica) (farmacologia) prodotto cosmetico da sciogliere nell'acqua della vasca da bagno per ottenerne una schiuma saponosa

Sillabazione

ba | gno | schiù | ma

Pronuncia

IPA: /,bao'skjuma/

Etimologia / Derivazione

formato da bagno e da schiuma

