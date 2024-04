La definizione e la soluzione di 12 lettere: Il nostro speaker. ANNUNCIATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'annunciatore o speaker, nel linguaggio radiotelevisivo, è una persona che ha il compito di annunciare l'inizio o la fine di una trasmissione e parte del palinsesto, chi legge un notiziario radiofonico (giornale radio) e altri comunicati a carattere informativo o commerciale. Chi “conduce “ un telegiornale invece non legge e non “annuncia” notizie ma le elabora e presenta i vari servizi spesso senza “gobbo” (monitor davanti) e si chiama giornalista non annunciatore. Anche se il termine speaker ha una più vasta gamma di significati, dato che comprende lettori, portavoce o anche, nel mondo anglofono, figure istituzionali (come i presidenti ...

annunciatore m sing

che annuncia

Sostantivo

annunciatore m sing

(professione) chi annuncia

Sillabazione

an | nun | cia | tó | re

Pronuncia

IPA: /annunta'tore/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino tardo annuntiator

Sinonimi

premonitore

ambasciatore, messaggero, avvisatore, divulgatore, banditore

messo, nunzio

(di radio, televisione) speaker, lettore, commentatore, relatore

Varianti