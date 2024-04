La Soluzione ♚ Monta il boiler La definizione e la soluzione di 9 lettere: Monta il boiler. IDRAULICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Monta il boiler: L'idraulico, spesso chiamato sanitario nella Svizzera italiana, è una figura professionale che può operare in vari ambiti dell'idraulica e della termoidraulica. La formazione si svolge tramite apprendistato, scuola professionale o istituto tecnico industriale. Aggettivo Significato e Curiosità su: L'idraulico, spesso chiamato sanitario nella Svizzera italiana, è una figura professionale che può operare in vari ambiti dell'idraulica e della termoidraulica. La formazione si svolge tramite apprendistato, scuola professionale o istituto tecnico industriale. idraulico m (fisica) (idraulica) (tecnologia) (ingegneria) attinente alla scienza idraulica ingegneria idraulica: ramo dell'ingegneria che progetta e realizza impianti per la distribuzione dell'acqua Sostantivo idraulico ( approfondimento) m sing (pl.: idraulici) (professione) (idraulica) un artigiano o un operaio specializzato, addetto a operazioni di installazione e manutenzione di impianti idraulici o del gas Sillabazione i | dràu | li | co Pronuncia IPA: /i'drauliko/ Etimologia / Derivazione dal francese hydraulique (prima apparizione nel XVII secolo d.C.), che deriva dal latino hydraulicus, che a sua volta deriva dal greco antico da, hydraulikos, derivato di da che significa "idraulo" (strumento musicale probabilmente inventato in dall'egizio Ctesibio) composto di d-, hydr- (contrazione di d, hydor che significa "acqua") e a, aulos (che significa "tubo") Citazione Sinonimi idrico

(di meccanismo) ad acqua

ad acqua ( professione ) stagnaio

stagnaio tubista

(regionale) (professione) fontaniere Parole derivate elettroidraulico, idraulica, idraulicità Altre Definizioni con idraulico; monta; boiler; Si monta alla fiera; Monta i pneumatici; La fornisce il boiler;

IDRAULICO

