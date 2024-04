La Soluzione ♚ Mettere in subbuglio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Mettere in subbuglio. AGITARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Mettere in subbuglio: Agitare la mano è un gesto che richiama l'attenzione di chi l'osserva e viene spesso usato come saluto informale (in questo caso si usa l'espressione "fare ciao con la mano"). Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Agitare la mano è un gesto che richiama l'attenzione di chi l'osserva e viene spesso usato come saluto informale (in questo caso si usa l'espressione "fare ciao con la mano"). agitare (vai alla coniugazione) muovere di qua e di là definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione a | gi | tà | re Pronuncia IPA: /adi'tare/ Etimologia / Derivazione dal latino agitare, infinito presente attivo di agito, "agitare, scuotere, etc.", a sua volta derivato dal verbo ago ossia "fare, agire, compiere" Sinonimi contorcere, dimenare, muovere, sbatacchiare, sbattere, sconquassare, scrollare, scuotere

amalgamare, mescolare, miscelare, rimestare

( senso figurato ) commuovere, eccitare, istigare, sollevare, spingere spronare, suscitare, turbare

commuovere, eccitare, istigare, sollevare, spingere spronare, suscitare, turbare ( senso figurato ) considerare, dibattere, discutere, disputare, esaminare, meditare, trattare

considerare, dibattere, discutere, disputare, esaminare, meditare, trattare ( senso figurato ) alterare, esaltare, incitare, infiammare, inquietare, mettere in ansia, preoccupare,

alterare, esaltare, incitare, infiammare, inquietare, mettere in ansia, preoccupare, dondolare, mescolare, shakerare, sventolare

(una persona) impressionare, innervosire, spaventare

impressionare, innervosire, spaventare (idee, programmi ) propagandare, promuovere,

Contrari arrestare, bloccare, fermare, immobilizzare

( senso figurato ) calmare, placare, tralasciare,, mitigare, rassicurare tranquillizzare

calmare, placare, tralasciare,, mitigare, rassicurare tranquillizzare ( senso figurato ) evitare, tralasciare, trascurare,

Parole derivate agitabile, agitarsi, esagitare Termini correlati dibattere, commuovere, turbarsi

AGITARE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Mettere in subbuglio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.