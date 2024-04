La definizione e la soluzione di 7 lettere: Influisce sul prezzo delle cose. QUALITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Qualità – in filosofia, descrizione di una o più proprietà, contingenti o permanenti, riferite al modo d'essere di un ente Qualità – nel linguaggio economico e gestionale, conformità ai requisiti Qualità dei dati – in statistica, aderenza dei dati rilevati alla realtà concreta che si vuole misurare Qualità del software – in informatica, misura in cui un software soddisfa le aspettative in rapporto al suo funzionamento e alla sua struttura interna Qualità di vita – il benessere di uno o più individui in un habitat Qualità del servizio o QoS – nelle telecomunicazioni, i parametri usati per caratterizzare la qualità del servizio offerto dalla ...

qualità ( approfondimento) f inv

(filosofia) (arte) caratteristica fisica o morale (economia) (tecnologia) grado di eccellenza di un oggetto prodotto di qualità (scacchi) differenza di valore tra una torre e un alfiere o un cavallo perdere, guadagnare la qualità una dote particolare o più secondo la natura intrinseca e/o l'attitudine propria di qualcuno o qualcosa le sue migliori qualità si riflettono nel suo comportamento (matematica) (statistica) caratteristica propria di una variabile con un valore non numerico (senso figurato) l'insieme dei caratteri in seno a qualcuno o qualcosa, che verranno più o meno espressi pur se inizialmente potenziali la vera semplicità e la vitalità spirituale sono qualità positive molto rare (familiare) alto livello di professionalità di un ristorante, di un negozio, anche di società o aziende, ecc Durante la riunione, con immenso ma deciso fervore, l'amministratore delegato quasi gridò: "Signori, l'elevatissima qualità che avete raggiunto fa sembrare non accettabili le cose nella norma!"

Sillabazione

qua | li | tà

Pronuncia

IPA: /kwali'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino qualitas, derivazione di qualis ossia "quale" dal greco pt ovvero "qualità" e da p che significa "quale"

Citazione

Sinonimi

caratteristica, particolarità, proprietà, attributo, requisito, prerogativa, peculiarità

tipo, genere, natura, specie, categoria, varietà

( spregiativo ) razza

razza genere, modello, marca

dote, disposizione, dono, virtù, merito, valore, pregio

grado, posizione, funzione, mansione, condizione

titolo, professione, specialità

rappresentanza, veste

Contrari

(in senso morale) vizio, difetto

vizio, difetto (familiare) tara

Parole derivate

sottoqualità

Termini correlati

quale, qualificare, qualitativo

Proverbi e modi di dire