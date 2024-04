La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo indossa la bambola. VESTITINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

diminutivo

atto a ridurre o diminuire

Sostantivo

diminutivo m sing (pl.: diminutivi)

(grammatica) forma alterata di sostantivi, aggettivi o verbi, ottenuta con l'aggiunta di suffissi diminutivi vestitino è il diminutivo di vestito

Sillabazione

di | mi | nu | tì | vo

Pronuncia

IPA: /diminu'tivo/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino diminutívus, derivato da diminúere, ossia "diminuire"

Contrari

(grammatica) accrescitivo

