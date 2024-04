La Soluzione ♚ Furti sensazionali La definizione e la soluzione di 5 lettere: Furti sensazionali. COLPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Furti sensazionali: Sostantivo moto rapido e violento per cui un corpo entra in contatto con un altro Mi ha dato un colpo in testa con una forza tale da avermi quasi ucciso! rumore secco e inaspettato, provocato da varie cause Improvvisamente, risuonò un colpo di sparo movimento veloce di uno strumento od oggetto L'ho tagliato con un colpo di forbici il manifestarsi di un fenomeno atmosferico Un colpo di vento gli portò via il cappello (slang) l'atto di rubare qualcosa L'ultimo colpo del famigerato Slim Manolesta è costato migliaia di dollari al gioiellere De Marinis Significato e Curiosità su

Sinonimi bastonate, botte, calci, cazzotti, coltellate, ceffoni, frustate, gomitate, manrovesci, pedate, percosse, pugni, picchi, pugnalate, scapaccioni, schiaffi, sciabolate, scossoni, sculacciate, spinte, stoccate, testate, urti, zampate

cannonate, esplosioni, fragori, fucilate, revolverate, rimbombi, scariche, schianti, scoppi, scosse, spari, tiri, tonfi

aggressioni, furti, rapine

apoplessie, infarti

choc, effetti, impressioni

( senso figurato ) batoste, stangate

batoste, stangate notizie sensazionali, scoop Contrari abbracci, carezze (senso figurato) benedizioni Proverbi e modi di dire perdere colpi : smarrire la propria sicurezza ne fare qualcosa

La risposta a Furti sensazionali

COLPI

C

O

L

P

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Furti sensazionali' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.