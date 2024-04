La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo esercita l autorità. POTERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per potere, in termini giuridici, si intende la capacità, la facoltà ovvero l'autorità di agire, esercitata per fini personali o collettivi; più in generale il termine viene usato per indicare la capacità vera o presunta di influenzare i comportamenti di gruppi umani.

potere ( approfondimento) f sing (pl.: poteri)

(diritto) facoltà oggettiva di agire a proprio vantaggio oppure a vantaggio di altri non ho il potere di raccomandarti

Non ho il potere di risolvere la cosa capacità di modificare qualcosa Questo anello ha il potere di rendere invisibili e non solo (fisica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu caratteristica di un oggetto (spregiativo) compiere coercizione, anche mentale (raro) volontà espressa apertamente per ottenere qualcosa ha il potere di farti arrabbiare

Verbo

Intransitivo

potere (vai alla coniugazione)

(raro) avere la capacità di fare qualcosa Non potrei nuotare da Trieste fino alla Sardegna avere la facoltà di fare qualcosa Non potete uscire fino al termine dell'esame (senso figurato) avere mezzi finanziari, per esempio per effettuare piccole o grandi spese se ora non puoi pago io

Sillabazione

po | té | re

Pronuncia

IPA: /po'tere/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) uso sostantivato del verbo, vedi sotto

(verbo) dal latino possum, attraverso un intermedio medievale *potere, attraverso il quale il verbo irregolare del latino classico (derivato di sum, e coniugato seguendo il suo modello di flessione) si standardizzò come un irregolare di terza coniugazione (divenuto poi di seconda coniugazione in italiano)

Citazione

Sinonimi

autorità, facoltà, diritto

forza, capacità, possibilità, attitudine, virtù, dono, dote

balia, mercé, dominio

potenza, padronanza, comando, influenza, supremazia, egemonia, potestà

governo, il palazzo, i vertici, i potenti

(di oggetto, sostanza) proprietà

proprietà essere capace, essere in grado, avere la forza, avere la capacità, disporre dei mezzi, disporre della facoltà, reggere, sopportare

avere l’autorizzazione, avere il permesso

essere possibile, essere probabile

essere permesso, essere consentito, essere legale, essere lecito

Contrari

impotenza, incapacità, inettitudine, impossibilità

popolo, cittadini, paese reale

essere incapace

essere impossibile, essere improbabile

essere vietato, essere illegale, essere illecito

Parole derivate

strapotere

Termini correlati

(verbo) a più non posso, non poterne più

a più non posso, non poterne più (sostantivo) quarto potere, quinto potere, potere esecutivo, potere temporale, potere spirituale

quarto potere, quinto potere, potere esecutivo, potere temporale, potere spirituale (per estensione) libero arbitrio

Varianti

(antico) podere

Proverbi e modi di dire