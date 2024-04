La Soluzione ♚ I custodi in guardiola La definizione e la soluzione di 8 lettere: I custodi in guardiola. PORTIERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I custodi in guardiola: Nel calcio, il portiere è il giocatore che ha l'obiettivo di difendere la porta della propria squadra. A tale scopo, è l'unico calciatore cui è permesso giocare il pallone con qualsiasi parte del suo corpo, incluse le mani. Tale concessione è tuttavia valida solo all'interno della propria area di rigore: fuori da essa, al portiere vengono applicate le norme valide per i giocatori di movimento. La figura del portiere non ha una precisa regola di riferimento all'interno del regolamento del gioco del calcio; tuttavia, alla terza regola viene indicato l'obbligo dello schieramento di un portiere; alla dodicesima regola è invece stabilito che è ... Inglese Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Nel calcio, il portiere è il giocatore che ha l'obiettivo di difendere la porta della propria squadra. A tale scopo, è l'unico calciatore cui è permesso giocare il pallone con qualsiasi parte del suo corpo, incluse le mani. Tale concessione è tuttavia valida solo all'interno della propria area di rigore: fuori da essa, al portiere vengono applicate le norme valide per i giocatori di movimento. La figura del portiere non ha una precisa regola di riferimento all'interno del regolamento del gioco del calcio; tuttavia, alla terza regola viene indicato l'obbligo dello schieramento di un portiere; alla dodicesima regola è invece stabilito che è ... gatekeepers portieri Altre Definizioni con portieri; custodi; guardiola; Custodi di greggi; I custodi lungo la ferrovia; Il Guardiola famoso allenatore; Il Guardiola allenatore; Il Guardiola popolare allenatore di calcio; Cerca altre soluzioni cruciverba

