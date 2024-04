La Soluzione ♚ Si cuciono sulle suole La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si cuciono sulle suole. TOMAIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si cuciono sulle suole: La tomaia o meno comunemente tomaio è la parte superiore di una calzatura. I materiali più comunemente usati per realizzarla sono il cuoio, la plastica o il tessuto. È formata da un pezzo sagomato, attaccato alla suola tramite cucitura o incollaggio. Il suo nome deriva dalla parola greca tomàrion che significa pezzetto tagliato. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La tomaia o meno comunemente tomaio è la parte superiore di una calzatura. I materiali più comunemente usati per realizzarla sono il cuoio, la plastica o il tessuto. È formata da un pezzo sagomato, attaccato alla suola tramite cucitura o incollaggio. Il suo nome deriva dalla parola greca tomàrion che significa pezzetto tagliato. tomaie f plurale di tomaia Sillabazione to | mà | ie Pronuncia IPA: /to'maje/ Altre Definizioni con tomaie; cuciono; suole; Le facce delle scarpe; Quelle delle espadrillas di solito sono in tela; Dispositivi che cuciono i bordi; Non ne fanno le suole di gomma; Materia prima per suole; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si cuciono sulle suole

TOMAIE

La risposta a Si cuciono sulle suole è TOMAIE verificata di 6 lettere.