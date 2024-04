La definizione e la soluzione di 5 lettere: Cordoni fulminanti. MICCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un bengala è un tipo di razzo pirotecnico che produce una luce brillante o un calore intenso senza un'esplosione. I razzi vengono utilizzati per segnalazioni di soccorso, illuminazione o contromisure difensive in applicazioni civili e militari. I razzi possono essere pirotecnici a terra, pirotecnici a proiettile o sospesi con paracadute per fornire il massimo tempo di illuminazione su una vasta area. I proiettili pirotecnici possono essere lanciati da aerei, sparati da razzi o artiglieria o sparati da pistole lanciarazzi o tubi a percussione portatili. I bengala non vanno confusi con i flare, dispositivi usati sui velivoli militari per ...

miccia ( approfondimento) f sing (pl.: micce)

(armi) (chimica) piccola corda che si deve bruciare per far esplodere ordigni





Sillabazione

mìc | cia

Pronuncia

IPA: /'mitta/

Etimologia / Derivazione

probabilmente dal francese mèche

