Consegnare un pacco a domicilio

Significato e Curiosità su: Nell'antica Grecia l'emerodromo (ovvero "colui che corre per un giorno intero") era un messaggero addestrato a percorrere lunghe distanze in breve tempo, per recapitare dispacci importanti da una città all'altra muovendosi in completa autonomia.

recapitare (vai alla coniugazione)

consegnare qualcosa al destinatario

recapitare (vai alla coniugazione)

Sillabazione

re | ca | pi | tà | re

Pronuncia

IPA: /rekapi'tare/

Etimologia / Derivazione

formato da re- e da capitare che deriva dal latino capitare

Sinonimi

far pervenire, consegnare, portare, dare, presentare

