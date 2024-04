La Soluzione ♚ È causa di risentimento La definizione e la soluzione di 3 lettere: È causa di risentimento. ECO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E causa di risentimento: Sostantivo Significato e Curiosità su eco ( approfondimento) f o m sing (fisica) ritorno deformato di un suono nel luogo di partenza che è causato dal suo riflesso contro un ostacolo (senso figurato) ripetizione delle parole o imitazione della voce di qualcun altro notizia approssimativa (poesia) componimento poetico in cui le ultime parole del verso vengono ripetute per formare una risposta ad una domanda contenuta nel verso stesso (elettronica) segnale inviato nuovamente al mittente (medicina) abbreviazione di ecocardiogramma (medicina) abbreviazione di ecografia Sillabazione è | co Pronuncia IPA: /'ko/ Etimologia / Derivazione dal latino echo, che deriva dal greco Citazione Sinonimi ripetizione, rimbombo

(senso figurato) ripercussione, risonanza; fama, voce, diceria, notizia, commento; clamore, sensazione, scalpore, curiosità, impressione (di suoni) ripercussione, risonanza, rimbombo

ripercussione, risonanza, rimbombo (di evento, notizia) fama, voce, ripercussione

fama, voce, ripercussione (spec. pl.) commento, opinione, impressione Contrari silenzio Parole derivate echeggiare Altre Definizioni con eco; causa; risentimento; Lo causa chi stona cantando; È causa di riso; Erano causa di scismi; Un risentimento acustico; Il risentimento causato da quel che è intollerabile;

La risposta a È causa di risentimento

ECO

E

C

O

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'È causa di risentimento' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.