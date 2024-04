La Soluzione ♚ Brutte da far paura La definizione e la soluzione di 7 lettere: Brutte da far paura. ORRENDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Brutte da far paura: Medusa (in greco antico: dsa, Médusa, che vuol dire "protettrice", "guardiana", da µd, médo, "proteggere") è una figura della mitologia greca. Insieme a Steno ed Euriale è una delle tre Gorgoni, figlie delle divinità marine Forco e Ceto. Secondo il mito le Gorgoni avevano il potere di pietrificare chiunque avesse incrociato il loro sguardo e, delle tre, Medusa era l'unica a non essere immortale; nella maggioranza delle versioni viene decapitata da Perseo. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Medusa (in greco antico: dsa, Médusa, che vuol dire "protettrice", "guardiana", da µd, médo, "proteggere") è una figura della mitologia greca. Insieme a Steno ed Euriale è una delle tre Gorgoni, figlie delle divinità marine Forco e Ceto. Secondo il mito le Gorgoni avevano il potere di pietrificare chiunque avesse incrociato il loro sguardo e, delle tre, Medusa era l'unica a non essere immortale; nella maggioranza delle versioni viene decapitata da Perseo. orrende f pl femminile plurale di orrendo Sillabazione or | rèn | de Etimologia / Derivazione vedi orrendo Altre Definizioni con orrende; brutte; paura; Evita brutte sorprese; Dà sempre brutte notizie sui quotidiani; Li fa sbarrare la paura; Dritte per la paura; Lo è una che mette paura; Cerca altre soluzioni cruciverba

ORRENDE

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Brutte da far paura' è ORRENDE. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.