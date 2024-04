La Soluzione ♚ Lo aumenta l inquinamento La definizione e la soluzione di 12 lettere: Lo aumenta l inquinamento. EFFETTO SERRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo aumenta l inquinamento: Nelle scienze dell'atmosfera, l'effetto serra è un particolare fenomeno di regolazione della temperatura di un pianeta (o satellite) provvisto di atmosfera, che consiste nell'accumulo all'interno della stessa atmosfera di una parte dell'energia termica proveniente dalla stella attorno alla quale orbita il corpo celeste, per effetto della presenza in atmosfera di alcuni gas, detti appunto "gas serra". Tali gas permettono l'ingresso della radiazione solare proveniente dalla stella, mentre ostacolano l'uscita della radiazione infrarossa riemessa dalla superficie del corpo celeste (caratterizzata da una lunghezza d'onda di circa 15 micron, ... Locuzione nominale Significato e Curiosità su: Nelle scienze dell'atmosfera, l'effetto serra è un particolare fenomeno di regolazione della temperatura di un pianeta (o satellite) provvisto di atmosfera, che consiste nell'accumulo all'interno della stessa atmosfera di una parte dell'energia termica proveniente dalla stella attorno alla quale orbita il corpo celeste, per effetto della presenza in atmosfera di alcuni gas, detti appunto "gas serra". Tali gas permettono l'ingresso della radiazione solare proveniente dalla stella, mentre ostacolano l'uscita della radiazione infrarossa riemessa dalla superficie del corpo celeste (caratterizzata da una lunghezza d'onda di circa 15 micron, ... effetto serra ( approfondimento) (fisica) , (ecologia) è l'azione dei raggi solari che, neanche "filtrati" abbastanza, vengono addirittura trattenuti ulteriormente nell'atmosfera apportando quindi poi ancora maggior calore: pare che ciò sia dovuto ad una sorta di "velo" formatosi nel corso degli anni per smog, gas di vario genere, alcune concause delle piogge acide, persino per i "condizionatori d'aria", alcuni elettrodomestici per la casa, gli spray, ecc non tutti concordano nell'individuare nell'effetto serra la causa dell'aumento delle temperature climatiche Sillabazione ef | fèt | to - sèr | ra Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Termini correlati ghiacci artici

buco nell'ozono

