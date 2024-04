La definizione e la soluzione di 8 lettere: Abitano la zona tra Monza e il Lago di Como. BRIANTEI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Lo stadio Brianteo, noto per motivi di sponsorizzazione come U-Power Stadium, è un impianto sportivo multifunzione italiano di Monza. Inaugurato nel 1988, ospita le partite casalinghe della squadra di calcio maschile del Monza. Nella stagione 2019-2020 è stato sede anche della squadra calcistica femminile del Milan. Nel 2011 fu anche usato come campo interno dalla franchigia di rugby a 15 degli Aironi in Celtic League, oltre ad avere ospitato varie finali del campionato italiano di rugby. Il nome commerciale di U-Power Stadium è stato adottato a seguito della stipula di un accordo di denominazione con l'azienda di abbigliamento per lavoro ...

brianteo m sing

della Brianza

Sillabazione

brian | tè | o

Etimologia / Derivazione

da Brianza