La Soluzione ♚ Lo vende Dulcamara La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo vende Dulcamara. ELISIR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo vende dulcamara: Sostantivo Significato e Curiosità su elisir ( approfondimento) m inv (storia) (filosofia) in alchimia la sostanza che avrebbe dovuto trasformare in oro i metalli vili come il piombo (medicina) (farmacologia) bevanda medicinale dalle proprietà terapeutiche nome di vari tipi di liquori a base di sostanze medicamentose, droghe e principi amari a cui spesso in passato venivano attribuite miracolose proprietà curative o quella di allungare la vita Sillabazione e | li | sìr Pronuncia IPA: /eli'zir/ Etimologia / Derivazione dall'arabo al-iksir cioè pietra filosofale o elisir, derivante dal greco cioè polvere Sinonimi estratto, essenza, quintessenza, pozione, sciroppo

liquore, tonico, cordiale

(senso figurato) nettare, ambrosia Varianti elisire, elixir Altre Definizioni con elisir; vende; dulcamara; Liquore dalle magiche virtù; Magico liquore; Così si vende la pelle; Le vende il farmacista; Ne ha molto il prodotto che si vende; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo vende Dulcamara

ELISIR

E

L

I

S

I

R

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Lo vende Dulcamara' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.