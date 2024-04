La Soluzione ♚ Fu tra i maggiori legislatori longobardi

La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fu tra i maggiori legislatori longobardi. LIUTPRANDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Fu tra i maggiori legislatori longobardi: Liutprando (690 circa – Pavia, gennaio 744) è stato re dei Longobardi e re d'Italia dal 712 al 744. Tra i più grandi sovrani longobardi, cattolico, fu "litterarum quidem ignarus" ("alquanto ignorante nelle lettere", secondo quanto dice Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum), ma intelligente, energico ed ambizioso. La sua volontà di potere derivava dalla consapevolezza di essere stato oggetto di una speciale scelta divina, come annuncia lui stesso nel prologo alle Liutprandi Leges. Fu amato e temuto dal suo popolo, che ammirava la saggezza del legislatore, l'efficacia del comandante militare e anche il coraggio personale - ... See https://it.wiktionary.org/w/api.php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes.

Altre Definizioni con liutprando; maggiori; legislatori; longobardi;