La definizione e la soluzione di 8 lettere: La sub-regione con Adria. POLESINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Il Polesine (Poléxine in dialetto polesano e Pulésan in dialetto ferrarese) è una regione storica e geografica italiana la cui identificazione ha subito variazioni nel corso dei secoli. In passato conosciuta anche col nome di Polesine di Rovigo, oggi dal punto di vista della geografia antropica s'identifica con la provincia di Rovigo; dal punto di vista della geografia fisica viene definito come tale il territorio situato tra il basso corso dei fiumi Adige e Po fino al Mare Adriatico il cui confine occidentale, indefinito, lo separa dalle Valli Grandi Veronesi.

Polesine ( approfondimento) m sing

(toponimo) striscia di terra nella Pianura Padana delimitata dai fiumi Po ed Adige, coincidente in gran parte con la provincia di Rovigo (toponimo) parte del toponimo di alcuni comuni e località in provincia di Rovigo (toponimo) frazione di Pegognaga, in provincia di Mantova (toponimo) parte del toponimo di Polesine Parmense, comune in provincia di Parma

Sillabazione

Po | lé | si | ne o Po | lè | si | ne

Pronuncia

IPA: /po'lezine/ o IPA: /po'lzine/

Etimologia / Derivazione

per antonomasia da polesine

Termini correlati