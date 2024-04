La definizione e la soluzione di 5 lettere: Le sono cari i nipoti. NONNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I nonni, rispettivamente il nonno (dal Latino tardo: Nonnus, « monaco, balio ») e la nonna, sono i genitori dei genitori di una persona. Sono detti "nonni paterni" i genitori del padre, e "nonni materni" i genitori della madre. In italiano e in molte altre lingue, con il termine "nonni si posso intendere sia i nonni materni, sia quelli paterni. In altre lingue, come lo svedese e il norvegese, i nonni paterni e materni vengono indicati con termini distinti.

nonna f sing

mamma di uno dei due genitori

Sillabazione

nòn | na

Pronuncia

IPA: /'nnna/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo nonna ossia "monaca, balia"

Sinonimi

(per estensione) (affettuosamente) donna anziana, vecchia signora

Contrari

nipote

Parole derivate

bisnonna, nonnaggine

Alterati

( diminutivo ) nonnetta, nonnettina, nonnina

nonnetta, nonnettina, nonnina (peggiorativo) nonnaccia

Proverbi e modi di dire