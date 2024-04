La Soluzione ♚ Molteplici La definizione e la soluzione di 7 lettere: Molteplici. PLURIMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Molteplici: La poligamia, parola composta derivante dal latino tardo polygamia a sua volta dal greco paµa essa derivante da paµ (composta da p-, «poli-» forma compositiva di p «molto» e µ, tradotto in italiano con «nozze»), in biologia e nelle scienze afferenti come l'etologia e l'antropologia, è il rapporto inerente alla sfera sessuale e a quella di relazione stabilito con vari scopi, riproduttivi, ricreativi, sociali, tra i soggetti di una specie. Il termine assume significati differenti nelle varie discipline, considerando anche il fatto che gli organismi possono essere anfigonici o meno, presentare ermafroditismo simultaneo o ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La poligamia, parola composta derivante dal latino tardo polygamia a sua volta dal greco paµa essa derivante da paµ (composta da p-, «poli-» forma compositiva di p «molto» e µ, tradotto in italiano con «nozze»), in biologia e nelle scienze afferenti come l'etologia e l'antropologia, è il rapporto inerente alla sfera sessuale e a quella di relazione stabilito con vari scopi, riproduttivi, ricreativi, sociali, tra i soggetti di una specie. Il termine assume significati differenti nelle varie discipline, considerando anche il fatto che gli organismi possono essere anfigonici o meno, presentare ermafroditismo simultaneo o ... plurimi m pl

plurale di plurimo Sillabazione plù | ri | mi Etimologia / Derivazione vedi plurimo Altre Definizioni con plurimi; molteplici; Diverse molteplici; Un sale chimico dai molteplici impieghi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Molteplici

PLURIMI

P

L

U

R

I

M

I

