La Soluzione ♚ Impollinazione operata dal vento La definizione e la soluzione di 10 lettere: Impollinazione operata dal vento. ANEMOFILIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Impollinazione operata dal vento: L'impollinazione è il trasporto dei granelli di polline dalla parte maschile a quella femminile dell'apparato riproduttivo delle piante che producono semi (Spermatofite). Il polline è contenuto nelle sacche polliniche dei coni delle Gimnosperme o negli stami dei fiori delle Angiosperme. L'impollinazione consente la successiva gamia (unione di gameti maschili e femminili) e la produzione dei semi. Gli agenti impollinatori sono gli animali (es. insetti, uccelli, rettili, pipistrelli e altri piccoli mammiferi), l'acqua, il vento e persino le piante stesse (quando avviene l'autoimpollinazione). Altre Definizioni con anemofilia; impollinazione; operata; vento; Stormiscono al vento; Gettare i denari al vento; Il soffiare del vento;

La risposta a Impollinazione operata dal vento

ANEMOFILIA

A

N

E

M

O

F

I

L

I

A

