complessini canori

Significato e Curiosità su: Un trio d'organo è una forma di ensemble jazz composto da tre musicisti; un suonatore di Organo Hammond, una batteria e un chitarrista jazz o un sassofonista. In alcuni casi il sassofonista si unisce a un trio composto da organista, chitarrista e batterista, trasformandolo in un quartetto. I trii d'organo erano un tipo popolare di ensemble jazz per club e bar negli anni '50 e '60, eseguendo uno stile jazz basato sul blues che incorporava elementi di rhythm and blues. Il formato del trio d'organo era caratterizzato da lunghi assoli improvvisati e dall'esplorazione di diversi "moods" ("stati d'animo") musicali.Nei trii d'organo, l'organista ...

plurale di trio