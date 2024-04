La Soluzione ♚ Cicerone lo attaccò con le Filippiche La definizione e la soluzione di 7 lettere: Cicerone lo attaccò con le Filippiche. ANTONIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cicerone lo attacco con le filippiche: Antonio è un nome proprio di persona italiano maschile. Nome proprio Significato e Curiosità su: Antonio è un nome proprio di persona italiano maschile. Antonio ( approfondimento) m (f.: Antonia) nome di persona maschile Sillabazione An | to | nio Etimologia / Derivazione Continua l'antico nome gentilizio e poi personale latino Antonius, di origine probabilmente etrusca e di significato ignoto. Dal Rinascimento, questo nome è stato arbitrariamente accostato all'etimo greco (ánthos), "fiore", da cui discende invece il nome Anto. Altre Definizioni con antonio; cicerone; attaccò; filippiche; Il nome di Albanese; Michelangelo compianto regista; L io di Cicerone; Le più note orazioni di Cicerone; Vi nacque Cicerone; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cicerone lo attaccò con le Filippiche

ANTONIO

