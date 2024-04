La Soluzione ♚ Arruolamento La definizione e la soluzione di 11 lettere: Arruolamento. COSCRIZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Arruolamento: La coscrizione indica, secondo quanto previsto dalla legge, l'iscrizione dei cittadini di uno Stato in apposite liste, al fine di consentire la chiamata di quest'ultimi al servizio militare obbligatorio. Quando è imposta dalla legge si parla di "coscrizione obbligatoria". Il cittadino arruolato tramite tale procedimento viene genericamente definito coscritto. All'inizio del XXI secolo la maggior parte degli Stati occidentali pose fine alla coscrizione: tra questi figurano la Francia (1997), l'Italia (2005) e la Germania (2011). Altri Paesi – come Norvegia, Svizzera, Finlandia e Austria – hanno conservato questo sistema. La Svezia lo ha ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La coscrizione indica, secondo quanto previsto dalla legge, l'iscrizione dei cittadini di uno Stato in apposite liste, al fine di consentire la chiamata di quest'ultimi al servizio militare obbligatorio. Quando è imposta dalla legge si parla di "coscrizione obbligatoria". Il cittadino arruolato tramite tale procedimento viene genericamente definito coscritto. All'inizio del XXI secolo la maggior parte degli Stati occidentali pose fine alla coscrizione: tra questi figurano la Francia (1997), l'Italia (2005) e la Germania (2011). Altri Paesi – come Norvegia, Svizzera, Finlandia e Austria – hanno conservato questo sistema. La Svezia lo ha ... coscrizioni f plurale di coscrizione Sillabazione co | scri | zió | ni Etimologia / Derivazione vedi coscrizione

COSCRIZIONE

