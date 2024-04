La definizione e la soluzione di 8 lettere: Antico canto corale funebre. EPICEDIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'epicedio (in greco antico: pde µ, epikédion mélos) è un tipo di componimento poetico scritto in morte di qualcuno, tipico della letteratura latina. Il termine fu introdotto dal poeta latino Stazio ma il genere poetico è molto più antico e deriva direttamente dalle nenie e dalle lodi funebri. In origine designava solo il canto in presenza della salma, poi passò ad assumere il significato più generico di poesia in onore di un morto. Si sviluppò in forme letterarie presso i greci e venne modulato liricamente al suono del flauto. Per un lungo periodo si espresse attraverso una forma corale finché in età alessandrina diede origine ...

epicedio m sing (pl.: epicedi)

(per estensione) canto funebre

Sillabazione

e | pi | cè | dio

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.