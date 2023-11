La definizione e la soluzione di: Il fiume della Val di Fassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il fiume della val di fassa

69735 la val di fassa (val de fascia in ladino) è una valle nelle dolomiti, situata nel trentino nord-orientale, al confine con le province di bolzano... L'Avìsio (La Veisc in ladino, La Vés in fiemmese, La Vís in cembrano e Eveys, Efeis o Laifserbach in tedesco antiquato) è un torrente trentino, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

