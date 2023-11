La definizione e la soluzione di: Confina con la California. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Confina con la california

(la bassa california appartiene al messico). confina con l'oregon a nord, con nevada e arizona a est, e con lo stato messicano della bassa california a... L'Oregon (AFI: /'regon/; in inglese: /'gn/), sigla OR, è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America situato nella regione del Pacifico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

Altre risposte : confina con l Iraq; confina con l Honduras; La sua Riviera confina con la Francia; confina con il Massachusetts; Il gruppo di Hotel california ; È a est della california ; Una contea della california ; Una metropoli della california ;

Cerca altre Definizioni