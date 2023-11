La definizione e la soluzione di: Sottoscrivono un documento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Sottoscrivono un documento

Umberto e la moglie, ancilia (uberti comitis, anciliæ uxoris eius) sottoscrivono un documento di donazione del loro figlio, amedeo e della nuora, adelgida (amedeus... L'accordo di Parigi è un trattato internazionale stipulato tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : sottoscrivono un accordo; Lo sono i fondi che si sottoscrivono ; documento di libero accesso; Mostrare un documento personale; Un documento dell autista; documento in carta bollata;

Cerca altre Definizioni