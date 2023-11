La definizione e la soluzione di: Sottile derisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Talmente sottile e concettualmente accurato da sembrare sostenere ogni parte della disputa. solo alla fine esso si svela come una burla e una derisione sfrontata... L'ironia (dal greco eea eironeía, «dissimulazione») consiste nell'affermare il contrario di ciò che si pensa con lo scopo di ridicolizzare o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Quello divisorio è sottile ; La parte più sottile di una bottiglia; sottile perspicacia intuito; Il più sottile vaso sanguigno; Pungente derisione ; derisione ; derisione insultante; derisione , sberleffo;

