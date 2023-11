La definizione e la soluzione di: Quella calda è un locale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Per tavola calda s'intende un locale di piccola ristorazione in cui si servono cibi caldi o freddi, per lo più rapidamente. i piatti sono tendenzialmente... Tavola – parte dell'arredamento Tavola – supporto pittorico Tavola – pagina di un fumetto Tavola – in senso religioso, termine con cui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

