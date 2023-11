La definizione e la soluzione di: Prosciugamento di un terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Prosciugamento di un terreno

prosciugamento avvenuto nella seconda metà dell'ottocento ad opera di alessandro torlonia che fece ampliare e riutilizzare le preesistenti opere di ingegneria... Il drenaggio in economia indica un'azione di raccolta di capitali; il drenaggio in geologia indica uno scorrimento di liquido tra diversi elementi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

