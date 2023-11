La definizione e la soluzione di: Il poeta detto il flagello dei prìncipi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il poeta detto il flagello dei principi

Motteggi fu chiamato "flagello dei principi", così come ricorda anche ariosto nell'orlando furioso: «... ecco il flagello de' principi, il divin pietro aretino... Pietro Aretino (Arezzo, 19 aprile 1492 – Venezia, 21 ottobre 1556) è stato un poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Fu chiamato Il Divino Pietro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

