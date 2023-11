La definizione e la soluzione di: Placcato rosso-oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

L'oro rosa è composto al 75% d'oro, al 9% d'argento e al 16% di rame. l'oro rosso è composto al 75% d'oro, al 4,5% d'argento e al 20,5% di rame. l'oro blu... Il colore dei capelli noto come castano ramato (in lingua francese e inglese auburn) è un insieme (non mescolato) di tonalità di tre tinte di color ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

