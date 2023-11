La definizione e la soluzione di: Permette d imparare il lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Permette d imparare il lavoro

Capacità di imparare a imparare» e «imprenditoriale» - è affine alla competenza «saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo» comune... Il termine tirocinio (dal latino tirònes o dal greco tèrèo), anche stage (pronunciato /'sta/ in francese), indica un'esperienza presso un ente, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

