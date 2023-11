La definizione e la soluzione di: Vi è il Parlamento svizzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Vi e il parlamento svizzero

L'assemblea federale costituisce il parlamento svizzero, formato da due camere: il consiglio nazionale (200 seggi) e il consiglio degli stati (46 seggi)... Berna (AFI: /'brna/; in tedesco: Bern; in alemanno: Bärn; in francese: Berne; in romancio e italiano: Berna) è una città federale della Svizzera, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

