La definizione e la soluzione di: Panigale: è la sede della Ducati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Panigale: e la sede della ducati

Vedi ducati (disambigua). la ducati motor holding s.p.a. è una casa motociclistica italiana. ha la sua sede a bologna, nel quartiere di borgo panigale. l'azienda... Il termine borgo ha due significati simili: può indicare un centro abitato di grandezza media e di una certa importanza, caratterizzato da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Casa motociclistica con sede a Borgo panigale ; Ha la sede a Palazzo Madama; Ha sede alla Farnesina; Una sede per attività assistenziali o culturali; L isoletta partenopea che fu sede dell Accademia Aeronautica; Borgo il rione di Bologna sede della ducati ; Borgo __, sede della ducati ; Le produce la ducati ;

Cerca altre Definizioni